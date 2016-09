ABN-baas Zalm treedt volgend jaar terug

Door: redactie

Topman Gerrit Zalm van ABN AMRO treedt volgend jaar terug. Hij volmaakt daarmee niet zijn hele benoemingstermijn, die zou lopen tot mei 2018, zo maakte de Nederlandse bank dinsdag bekend.

Zalm kiest er voor om na de splitsing, fusie en beursgang van het financiële concern plaats te maken voor een nieuwe bestuursvoorzitter. Die kan volgens de voormalig minister "voor een langere periode" leiding gaan geven aan de bank.



Een concrete datum van aftreden is er nog niet, daarover worden op een later moment mededelingen gedaan, aldus de bank. De raad van bestuur van ABN AMRO zegt het besluit van de vroegere minister van Financiën te respecteren en heeft het opvolgingsproces in gang gezet.