UGC neemt Utopolis-bioscopen over van Kinepolis

De Franse bioscoopuitbater UGC staat op het punt om de Belgische Utopolis-bioscopen over te nemen van Kinepolis. Met de deal zou een bedrag van 40 miljoen euro gepaard gaan. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Het zou gaan om de vier Belgische Utopolis-zalen die Kinepolis in portefeuille heeft. Als de deal doorgaat, krijgt de Franse groep er in een klap 30 zalen, ruim 5.500 zitjes en 1,2 miljoen bezoekers bij.



Vorig jaar kocht Kinepolis de Luxemburgse sectorgenoot Utopolis, die vier complexen heeft in België. Maar de Belgische mededingingsautoriteit weigerde de deal omdat dit de nu al dominante positie van Kinepolis nog zou versterken. Kinepolis mocht de overname toch realiseren als het twee van de vier complexen verkocht.