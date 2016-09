Overname brouwer SABMiller brengt AB InBev in contact met Coca-Cola

Door: redactie

Nu de overname van brouwer SABMiller weldra rond zou moeten zijn, duiken ook de speculaties op over nieuwe deals. In een bericht waarin persbureau Reuters analisten en bankiers aan het woord laat, duiken drie namen op die betrokken zouden kunnen worden bij een kleinere aan- of verkoop: Castel Group, Coca-Cola en Anadolu Efes.

Frisdrankgigant Coca-Cola zelf werd al enkele malen op lijstjes gesitueerd van mogelijke doelwitten, maar via de overname van SABMiller krijgt de Leuvense bierreus sowieso belangen in twee bedrijven die cola bottelen. Veel ruimte lijkt er in de bierwereld niet meer te zijn voor verdere consolidatie. Maar via de overname van SAB Miller zou het Franse Castel Group in het vizier kunnen komen. Het drankenbedrijf werkt nu reeds samen met SABMiller op de Afrikaanse markt voor bier en frisdrank.



Afrikaanse markt

En dan is er Coca-Cola Beverages Africa, een nieuw opgerichte entiteit die Coca-Cola bottelt voor de Afrikaanse markt en waarin SABMiller met 57 procent de grootste aandeelhouder is en The Coca-Cola Company een minderheidsbelang heeft. Volgens Reuters zou Coca-Cola door een clausule het recht hebben om SABMillers belang op te kopen.



Fusie

Bij de Turkse brouwer Anadolu Efes heeft SABMiller een belang van 24 procent. Efes heeft dan weer net iets meer dan 50 procent van Coca-Cola Icecek in handen. Dat bedrijft verkoopt de populaire frisdrank in Turkije en enkele landen in het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Ook hier heeft Coca-Cola zelf een minderheidsbelang.



De aandeelhouders van SABMiller en AB InBev stemmen op 28 september over de fusie. De fusie moet op 10 oktober afgerond zijn.