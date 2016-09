Brusselse beurs beperkt verlies tot 1 procent

Door: redactie

12/09/16

beursinfo De Brusselse beurs ging aanvankelijk sterk in het rood. De vrees voor een ommekeer in het beleid van de centrale banken zadelde de Bel20-index op een bepaald moment op met een verlies van 2,20 procent. Nadien herstelden de grote aandelen wat, zodat de graadmeter de averij tegen de sluiting van de handel kon beperken tot 0,99 procent bij een slotnotering van 3.546,86 punten.

De grootste verliezen bij de elitewaarden kwamen uiteindelijk op naam van de 'Nederlandse' concerns. Galapagos bond 2,45 procent in bij een notering van 48,43 euro. ING gaf ondanks een koopadvies en een verhoogd koersdoel van Goldman Sachs 1,99 procent prijs bij een slotkoers van 11,10 euro.



Op de brede markt was de grootste terugval voor VGP. De vastgoedtitel kreeg na de forse koersopstoot van de voorbije weken een tik van 6,25 procent om af te sluiten op 75 euro. Vrijdag kon het bedrijf nog met de vingers in de neus 225 miljoen euro vers geld ophalen voor de financiering van projecten in Spanje. De vraag naar obligaties was 2,5 keer zo groot als het aanbod.



Sapec en Exmar kenden eveneens een mindere dag. De industriële groep eindigde 4,03 procent lager op 36,70 euro. De maritieme transporteur werd 3,76 procent bijgeknipt tot 6,83 euro.



Tessenderlo zakte 0,81 procent tot 29,24 euro. De chemiegroep neemt in september een binnentanker in gebruik om ijzerchloride van zijn vestiging in het Franse Loos naar Parijs te vervoeren, waar het wordt gebruikt voor het zuiveren van afvalwater.



Toch waren er ook winnaars. UCB steeg 0,48 procent tot 72,86 euro. En Colruyt, dat een verkoopadvies van Kempen naast zich neerlegde, verdapperde 0,34 procent tot 49,66 euro



Bij de kleinere waarden sprong vooral 4Energy Invest in het oog met een koersexplosie van 39,07 procent bij een slotkoers van 2,99 euro. De producent van groene stroom trok zijn omzet in de eerste jaarhelft met 51,7 procent op tot 12,57 miljoen euro. De stijging is voor een belangrijk deel het gevolg van de ontvangst van bijkomende groenestroomcertificaten, waarvan een deel betrekking had op 2015. Voorts kon het bedrijf een belastinglatentie voor overgedragen verliezen erkennen, wat ervoor zorgde dat een nettowinst van 14,78 miljoen euro werd geboekt.



Ook Recticel zette een goede prestatie neer. De producent van schuimrubber werd 2,17 procent meer waard bij een slotkoers van 5,99 euro. ING trok het koersdoel voor het aandeel op van 6 euro naar 8,3 euro.