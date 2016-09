Zeven procent meer mensen startten eigen zaak

bewerkt door: redactie

12/09/16 - 21u55 Bron: Belga

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters © photo news.

economie Van januari tot en met juli zijn 29.502 Vlamingen een eigen zaak gestart, 7 procent meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Unizo in samenwerking met Graydon.

De stijging zet zich in elk landsdeel door. In Wallonië waren 13.722 starters, ofwel 3,5 procent meer dan vorig jaar. Brussel telt 4,8 procent meer starters en klokt af op 6.994.



In Vlaanderen zet de provincie Oost-Vlaanderen de sterkste prestatie neer. Het aantal starters stijgt er met 9,6 procent tot 6.648. Daarna volgt Limburg met een stijging van 9,1 procent. Antwerpen en Vlaams-Brabant kennen een stijging van respectievelijk 7,6 procent en 6,6 procent. West-Vlaanderen gaat helemaal tegen de trend in Vlaanderen met een stijging van 0,8 procent.



Op de goede weg

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters reageert tevreden. "Zowel de Vlaamse als de federale regering heeft van de heropleving van de economie een absoluut speerpunt gemaakt. We zitten duidelijk op de goede weg en zijn vast van plan deze lijn door te trekken. Een stabiele en betrouwbare ondernemingsvriendelijke overheid is cruciaal, en dat zijn wij".



De N-VA-minister wijst op het belang van starters om "nieuwe zuurstof in de economie te krijgen". "Maar het is evengoed van belang om hen te helpen om een volgende stap in hun ontwikkeling te zetten. Vandaar dat het Vlaamse beleid focust op ondersteuning van professionalisering, innovatie en groei bij kmo's".