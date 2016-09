"2016 een van de meest lamentabele jaren voor akkerbouw ooit"

bewerkt door: redactie

landbouw Hoewel het jaar nog niet voorbij is, is al duidelijk dat 2016 één van de meest lamentabele jaren ooit wordt voor de akkerbouw. Dat stelt de Boerenbond in zijn blad 'Boer en Tuinder', verwijzend naar de sterk tegenvallende oogsten voor verschillende teelten. Dat is het gevolg van het koude en natte voorjaar enerzijds en het droge en hete najaar anderzijds. De organisatie verwacht dat de tegenvaller wellicht niet zal gecompenseerd worden door hogere prijzen.