Voka: "Duizenden jobs op het spel zonder vliegwet"

economie Voka-voorzitter Paul Kumpen heeft roept tijdens 'De Rentree', het jaarlijkse startevenement van de Vlaamse werkgeversorganisatie, Vlaams minister-president Geert Bourgeois op om de impasse rond de vliegwet voor Brussels Airport te doorbreken. "Duizenden jobs staan op het spel zonder vliegwet", klinkt het.

Volgens Kumpen is de luchthaven van Zaventem goed voor 60.000 directe en indirecte jobs. "De komende tien jaar komen daar nog eens 10.000 jobs bij. Zonder globaal akkoord tussen de federale overheid en de gewesten en de invoering van een vliegwet komen deze jobs in gevaar", aldus Kumpen.



"Onze nationale luchthaven is na de haven van Antwerpen de grootste economische motor van ons land", benadrukt de Voka-voorzitter. "Ze heeft een toegevoegde waarde van 3,2 miljard euro (...) en brak in 2015 een record van 23,5 miljoen passagiers."



Maar de huidige impasse omtrent de vliegwet en het uitblijven van een globaal akkoord tussen de federale overheid en de gewesten leiden er volgens Voka toe dat de groei van de luchthaven in gevaar komt. "Er moet zo snel mogelijk werk gemaakt worden van een stabiel en operationeel kader voor onze luchthaven. We vragen een eenduidige en ondubbelzinnige herziening van de vliegwet."



Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zegt erop te rekenen dat de federale regering snel werk maakt van een vliegwet met een evenwichtige spreiding van de vluchten. "De huidige rechtsonzekerheid is nefast", aldus Bourgeois. "Ik doe tevens een oproep aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de nodige inschikkelijkheid te tonen. We genieten allemaal samen van de lusten van de luchthaven, laten we ook de lasten eerlijk verdelen."

Behalve Brussels Airport heeft Kumpen nog een prioriteitenlijstje voor de Vlaamse regering. "Onze regering is halfweg de legislatuur en er zijn al veel goede en ingrijpende beslissingen genomen. Toch mogen we in het belang van onze economie nu niet vertragen", aldus Kumpen.



Voka stelt vier belangrijke prioriteiten: extra investeringen in mobiliteit, extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling, de invoering van de energienorm en de afschaffing van de onroerende voorheffing op materieel en outillage.



Wat mobiliteit betreft, kunnen de nodige middelen volgens Voka gevonden worden in de opbrengsten van de kilometerheffing. Voor onderzoek en ontwikkeling vraagt de werkgeversorganisatie dat er bovenop de 500 miljoen euro, die al bijkomend voorzien was, nog een extra inspanning van 200 miljoen euro komt.



Met de invoering van de energienorm moet Vlaanderen volgens Voka de druk op het federale niveau vergroten. "Energie is een van de belangrijkste kosten van onze ondernemingen", zegt Kumpen. "Toch liggen onze energiekosten liefst een vijfde hoger dan in onze buurlanden. Als Vlaanderen als eerste haar energienorm klaar heeft, kan de druk op de andere niveaus verhoogd worden. We kijken naar de Vlaamse regering om hier de leiding te nemen."



Als vierde prioriteit wil Voka dat de onroerende voorheffing op materieel en outillage afgeschaft wordt. "Het is niet logisch om bedrijven te belasten op hun investeringen en toch gebeurt het. De Vlaamse regering nam al stappen om die onlogische belasting af te bouwen, maar we zijn er nog niet."

Reactie Bourgeois © belga. Bourgeois reageerde nog dat Vlaanderen al zware budgettaire inspanningen geleverd heeft om te kunnen investeren in onderzoek en ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit. "In 2015-2016 hebben we al een kleine 2 miljard bespaard, vooral met nooit geziene effici├źntieoefeningen op ons Vlaams overheidsapparaat, dat in 2019 4.000 medewerkers en 30 entiteiten minder zal tellen", aldus Bourgeois. "In 2016 zijn er voor 400 miljoen extra investeringen opgestart in onder meer onderzoek en ontwikkeling. We hebben nog maar pas de economische begroting van het Planbureau ontvangen en de begrotingsbesprekingen lopen volop. Maar het is de bedoeling om in 2017 de budgetten voor vooral O&O, welzijn, mobiliteit en openbare werken en schoolgebouwen recurrent te verhogen."



Wat de energienorm betreft, herhaalde Bourgeois dat die opgenomen is in zowel het Vlaamse als het federale regeerakkoord. "De energienorm staat bovenaan onze prioriteitenlijst. Het is onze ambitie dat hij volgend jaar operationeel is."



Tot slot riep Bourgeois de bedrijven op om te blijven investeren, "om nog meer te investeren". "Als overheid doen wij belangrijke inspanningen, werken we aan een aantrekkelijke investeringsomgeving. Alles kan uiteraard nog beter, maar dit mag geen reden zijn om dit momentum niet aan te grijpen. (...) Laten we samen op dit elan doorgaan."