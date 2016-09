PS stuurt aan op brugpensioen Caterpillar: "Waarom wel voor Vlamingen en niet voor Walen?"

bewerkt door: redactie

Caterpillar De mogelijke sluiting van de Caterpillar-fabriek in Gosselies krijgt een communautair tintje. De PS vraagt dat de regering "een werknemer van Caterpillar gelijk beschouwt aan een werknemer van Ford Genk". Drie jaar geleden stond de federale regering namelijk brugpensioen vanaf 52 jaar toe bij Ford Genk. "Ik zou niet begrijpen waarom men niet aan de Walen zou toekennen wat men aan de Vlamingen heeft toegekend", zegt Waals minister-president Paul Magnette.

Kris Peeters © belga. Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil zich nu nog niet uitspreken over mogelijke brugpensioenen. "Het belangrijkste nu is om de vakbonden te helpen zodat ze stevig met de directie kunnen onderhandelen. Het zou niet wijs zijn om elementen vrij te geven die aan Caterpillar een manoeuvreermarge geven. Dat is niet het doel van de regering, noch van de vakbonden", zei Peeters.



Brugpensioen bij Caterpillar zou overigens maar voor een kleine minderheid van de werknemers kunnen. In 2013 was er immers al een herstructurering, waarbij bijna 1.000 werknemers ouder dan 52 jaar en zes maanden op brugpensioen konden.



Als de lat nu op 55 jaar zou liggen, zou dat voor minder dan 100 werknemers een mogelijkheid zijn. Wordt de leeftijd verlaagd tot 52 jaar en zes maanden, zouden 300 tot 350 mensen in aanmerking komen voor brugpensioen of "werkloosheid met bedrijfstoeslag", zoals dat nu heet.

PS vraagt gelijke behandeling Paul Magnette © photo news. Waals minister-president Paul Magnette benadrukt dat er "zoveel mogelijk jobs" gered moeten worden en dat er nu nog niet over een sociaal plan wordt onderhandeld. "Maar ik zou niet begrijpen waarom men niet aan de Walen zou toekennen wat men aan de Vlamingen heeft toegekend". Hij vraagt niet expliciet dat dezelfde afwijking wordt toegekend aan wat destijds bij Ford Genk is toegestaan. In september 2013 stond de federale regering brugpensioen vanaf 52 jaar toe bij Ford Genk.



Het PS-partijbureau vraagt wél dat die lat gelijk wordt gelegd. De PS vraagt dat de MR-N-VA-regering "een werknemer van Caterpillar gelijk beschouwt aan een werknemer van Ford Genk".

Fabriek toch competitief Intussen bevestigde de directie dat de fabriek in Gosselies competitief is. Dat zeggen de vakbonden na afloop van de eerste vergadering in het kader van de informatie- en consultatiefase over de sluiting.



Volgens Cathy Verhaeghe, hoofdafgevaardigde voor de socialistische bediendebond SETCa, wil de directie de productieoppervlakte wereldwijd met 10 procent terugdringen. In vergelijking met andere fabrieken, kan de productie in Gosselies verhuisd worden, zo gaf de directie volgens Verhaeghe aan. Choquerend, vindt ze, dat de directie ook bevestigde dat Gosselies competitief is.



De bonden kregen voorts de bevestiging dat topman Thierry Hansen van de fabriek en zijn HR-directrice namens het bedrijf zullen onderhandelen tijdens de verschillende fases voorzien in de wet-Renault over collectieve ontslagen. Op 22 september begint de vragenronde in het kader daarvan. Pas als die mislukt, wordt onderhandeld over een sociaal plan.