Optima-topman Piqueur voor de rechter voor fiscale fraude

Redactie

12/09/16 - 17u26 Bron: Belga

Jeroen Piqueur. © belga.

Optima-zaak Jeroen Piqueur, de voormalige topman van Optima Bank, moet zich vrijdag voor de Gentse correctionele rechtbank verantwoorden voor grootschalige fiscale fraude door het verbergen van buitenlandse rekeningen op naam van offshore-structuren. Dat vernam Belga uit goede bron en het nieuws wordt bevestigd door de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het openbaar ministerie wil een verbeurdverklaring van 2,2 miljoen euro en vraagt tien jaar beroepsverbod.

De zaak staat los van het gerechtelijk onderzoek naar de praktijken van Optima Bank en de rol die Piqueur daarin zou gespeeld hebben. De 62-jarige Piqueur wordt vervolgd voor feiten tussen augustus 2007 en oktober 2013, voorafgaand dus aan het faillissement van de Optima Bank. Het gaat onder meer om niet-aangifte aan de inkomstenbelasting van roerende inkomsten op Luxemburgse en Monegaskische rekeningen. Die stonden op naam van offshore-structuren terwijl Piqueur ervan de begunstigde was.



Voor de inkomstenjaren 2006 tot en met 2012 ging het volgens de speurders over 1,5 miljoen euro. De rekeningen bevonden zich in Luxemburg of Monaco maar stonden op naam van vennootschappen uit Liechtenstein of de Britse Maagdeneilanden. Het parket stelt dat Piqueur in de gezamenlijke aangifte met zijn echtgenote melding had moeten maken van de buitenlandse rekeningen.



De zaak wordt vrijdag ingeleid voor de Gentse correctionele rechtbank, zo vernam Belga. Het openbaar ministerie wil een verbeurdverklaring van 2,2 miljoen euro aan illegale inkomsten uit de fiscale fraude en zal vragen om Piqueur een beroepsverbod van tien jaar op te leggen.



De advocaten van Piqueur waren niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar. Een eventueel beroepsverbod zou betekenen dat Piqueur geen rol kan spelen in de doorstart van vastgoedpoot Optima Global Estate (OGE), waarvan Piqueur de schuldeisers probeert te overtuigen.



De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen geeft geen commentaar op het dossier. "Het parket bevestigt dat betrokkene gedagvaard werd. Over de inhoud van het dossier communiceren we niet. Het zal voorwerp uitmaken van de debatten", zegt parketwoordvoerster An Schoonjans. Over het gerechtelijk onderzoek naar de Optima Bank, dat gestart is na een melding van de Nationale Bank van België, wordt ook geen commentaar gegeven.