ABN Amro schrapt tot 1.375 jobs

12/09/16 - 11u36 Bron: ANP

ABN Amro gaat tot 2020 maximaal 1.375 arbeidsplaatsen schrappen als onderdeel van een kostenbesparing bij het Nederlandse financiële concern. Dat blijkt uit een interne mededeling die de bank vandaag heeft verstuurd aan de eigen medewerkers.

Volgens ABN komen volgend jaar 625 tot 950 reguliere arbeidsplaatsen te vervallen, oplopend naar 975 tot 1375 banen in de periode tot 2020. Dat is inclusief natuurlijk verloop en het schrappen van bestaande vacatures.



Een woordvoerder van ABN gaf aan dat ook in het buitenland arbeidsplaatsen komen te vervallen en dat nog niet is te zeggen hoe groot het uiteindelijke banenverlies in Nederland zal zijn.