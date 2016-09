Rutten wil minimumbelasting voor multinationals

Door: redactie

12/09/16 - 09u58 Bron: Belga

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten. © photo news.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten pleit voor een minimumbelasting voor multinationals en schuift daarbij een tarief van tien procent naar voren. De opbrengst daarvan moet mee dienen om de hervorming van de vennootschapsbelasting te betalen. Bij die hervorming roept de liberale voorzitster op meteen werk te maken van een voordeel voor de kmo's.

Binnen de federale regering vinden N-VA en CD&V dat de hervorming van de vennootschapsbelasting budgetneutraal moet zijn. "Als je op voorhand zegt dat alles tot op de euro moet kloppen, dan zeg je eigenlijk dat je die verlaging niet wil, want dat is zeer moeilijk in te schatten", reageerde Rutten vandaag in De Ochtend op Radio 1. Zelf stelt ze voor die hervorming stap voor stap door te voeren, te beginnen bij de kleine en middelgrote ondernemingen.



Tegelijkertijd breekt ze een lans voor de invoering van een minimaal tarief voor multinationals. Vandaag optimaliseren die tussen verschillende landen met als bedoeling zo weinig mogelijk belastingen te betalen. Bedoeling is een tarief te betalen waaronder ze niet kunnen gaan, legde Rutten uit. Bij het debat dat binnen Europa wordt gevoerd, heeft men een tarief van tien procent voor ogen, voegde ze er aan toe.