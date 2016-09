Tommelein waarschuwt: "Eerst besparen, dan investeren"

Bewerkt door: Redactie

"Voor we investeren moeten eerst de afgesproken besparingen gerealiseerd worden. Er is afgesproken dat dit jaar 150 miljoen euro wordt bespaard, maar niet iedereen heeft zich aan die afspraak gehouden. In onderwijs, welzijn, werk en de kinderbijslag moeten nog enkele tientallen miljoenen euro's worden bespaard", zo waarschuwt Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein vandaag in De Tijd en Het Laatste Nieuws op de vooravond van de Vlaamse begrotingsbesprekingen.

Volgens de kranten moet de Vlaamse regering op zoek naar zowat 500 miljoen euro, maar de minister wijst erop dat een aantal ministers hun afgesproken besparingen nog niet gerealiseerd hebben. "Volgend jaar moeten effici├źntie-oefeningen in onderwijs, welzijn, kinderbijslag, onderzoek en ambtenarij 150 miljoen opleveren", aldus Tommelein, die stelt dat "er hier en daar nog een extra duwtje nodig is". Lees ook Van Overtveldt ontkent heksenjacht bij belastingcontroles

