Notarissen moeten aanwerven door toegenomen huizenverkoop

10/09/16

De notarissen in ons land zijn overbevraagd. Al 14 procent meer hypothecaire aktes hebben ze afgehandeld, maar ook een pak meer scheidingen en nalatenschappen. De nood aan bijkomend personeel, naar schatting vierhonderd man, is bijzonder groot. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vandaag.

Vorig jaar is het aantal mede­werkers op de notariaten al gestegen van 7.100 naar 7.500. Die toename verwachten we ook dit jaar", stelt Christian Luyten van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN).



De stapel dossiers - goed voor 925.000 aktes in 2015 - neemt in sneltempo toe. Hoofdoorzaak: de lage rente voor woonleningen. "Die zet de Belg massaal aan tot kopen. Tussen april en juni is het aantal aktes met liefst 14 procent toe­genomen in ver­gelijking met dezelfde periode vorig jaar", zegt Luyten.



Toch is het niet alleen de piek in hypothecaire aktes die notarissen aan de alarmbel doet trekken. "Ons leven is complexer geworden en dat maakt ons on­zeker. Er zijn bijvoorbeeld veel meer samengestelde gezinnen. Om vast te leggen wie wat heeft en krijgt, zijn veel meer regels en afspraken nodig dan vroeger", aldus Luyten.