Fiscus screent massaal bankkaarten

Door: redactie

10/09/16 - 04u58 Bron: Belga

© thinkstock.

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) gaat via Worldline, de grootste betaaloperator van ons land, alle betalingen met bank- en kredietkaarten screenen. Het doel van die massale controle is het opsporen van verborgen rekeningen in belastingparadijzen. De fiscus wil achterhalen wie hier allemaal betaalt met een buitenlandse bank- of kredietkaart, schrijft De Tijd vandaag.