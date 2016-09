Bijna 2.000 jongeren willen luchtverkeersleider worden

Door: redactie

9/09/16 - 18u02 Bron: Belga

© belga.

Bij luchtverkeersleider Belgocontrol hebben de voorbije twee weken bijna 2.000 jongeren (18 tot 25 jaar) zich ingeschreven met het oog op een job als luchtverkeersleider. De inschrijvingsperiode voor het eerste van twee wervingsexamens loopt vandaag af. Dat werd bij Belgocontrol vernomen.

Van de deelnemers aan het eerste wervingsexamen kunnen er in december 15 aan hun opleiding tot luchtverkeersleider beginnen. Die opleiding duurt twee tot drie jaar. De aspirant-luchtverkeersleider wordt vanaf de eerste dag betaald.



In het voorjaar van 2017 kunnen nog eens 15 kandidaat-luchtverkeersleiders aan hun opleiding beginnen. Daarvoor wordt er een tweede wervingsexamen georganiseerd, waarvoor je van 5 tot 16 december zal kunnen inschrijven.



Belgocontrol aanvaardt enkel kandidaturen van mensen die tussen 18 en 25 jaar zijn. Die leeftijdsbeperking, die volgens Belgocontrol wettelijk afgetoetst is, werd eerder door het interfederaal gelijkekansencentrum Unia in vraag gesteld. Beide zijn momenteel in gesprek met elkaar, klinkt het zowel bij Belgocontrol als bij Unia.