Mastercard heeft schadeclaim van 16 miljard euro aan zijn been

Mastercard heeft een massaclaim van 14 miljard pond (16,5 miljard euro) aan zijn broek hangen in Groot-Brittannië. Het zou gaan om de grootste schadeclaim in de Britse geschiedenis.

Het creditcardbedrijf zou 46 miljoen Britse consumenten te veel hebben laten betalen, zo stelt advocatenkantoor Quinn Emanuel in de aanklacht. In de periode 1992 tot 2008 rekende Mastercard een toeslag voor winkeliers die werd doorgerekend aan consumenten, ongeacht of ze met creditcard betaalden.

In strijd met Europees recht

De aanrekening is volgens het advocatenkantoor in strijd met het Europees recht. Quinn Emanuel baseert zich op een arrest van het Europees Hof van Justitie uit 2014. Toen werd na een jarenlange strijd met de Europese Commissie finaal bepaald dat Mastercard te hoge toeslagen berekende. Mastercard heeft de kans om tot een oplossing te komen volgens de aanklagers verspeeld en zou enkel uit zijn geweest op "illegale winsten".



Het advocatenkantoor verwacht dat de rechtszaak in 2018 begint, tenzij Mastercard voor die tijd met een acceptabele schikking over de brug komt.