VDAB stuurt geen vacatures naar 55-plussers

Door: redactie

9/09/16 - 05u00

Wie als 55-plusser aanklopt bij de VDAB, hoeft er niet op te rekenen dat hij automatisch op de hoogte gebracht wordt van vacatures. Moeilijk te begrijpen in tijden dat de overheid steeds meer maatregelen neemt om ouderen aan het werk te krijgen.

Werklozen krijgen via mail of sms regelmatig een bericht van de VDAB, met de melding dat er een jobaanbieding is die voor 80% overeenstemt met hun profiel. Behálve de 55-plussers. Zij worden niet op de hoogte gehouden. De schuld ligt niet zozeer bij de VDAB, wel bij een akkoord dat de sociale partners in 2008 afsloten en intussen hopeloos achterhaald lijkt. Destijds is afgesproken dat oudere werknemers een 'kwalitatieve begeleiding' moeten krijgen en enkel gecontacteerd dienen te worden als er bij de VDAB een vacature binnenkomt die voor de volle 100% 'matcht' met hun profiel.



Vakbonden

Volgens economieprofessor Stijn Baert (UGent) speelden nog andere motieven. "De vakbonden stonden acht jaar geleden niet te springen om de pensioenleeftijd al te fel op te trekken. En de werkgevers voelden zich niet geroepen om oudere mensen uit te nodigen voor een gesprek." Maar de tijden zijn intussen veranderd. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) heeft er in principe niets op tegen om de afspraak aan te passen - maar hij schuift de verantwoordelijkheid door naar de sociale partners.



Eén van de slachtoffers van deze maatregel, een man van 56, spreekt van leeftijdsdiscriminatie en heeft daarvan melding gemaakt bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum.



