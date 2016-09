Er komen 77.000 extra banen

Door: redactie

De Belgische economie zal dit jaar opnieuw met 1,4 procent groeien, maar volgend jaar wacht een vertraging tot 1,2 procent. Er zullen voor beide jaren samen netto 77.000 banen bijkomen. Dat staat in de macro-economische vooruitzichten dit het Planbureau vandaag publiceerde.

Dat de economische groei dit jaar opnieuw 1,4 procent zal bedragen, net als in 2015, is vooral te danken aan een sterk tweede kwartaal. De economie groeide toen met 0,5 procent. "De negatieve macro-economische impact van de aanslagen van eind maart bleek ruimschoots gecompenseerd door een dynamische binnen- en buitenlandse vraag", aldus het Planbureau.



Maar "de toegenomen onzekerheid binnen de EU na het brexit-referendum" zal de economische groei volgend jaar parten spelen. De groei zou daardoor vertragen tot 1,2 procent.



Het Planbureau verwacht dat de totale werkgelegenheid over beide jaren met 77.000 zal toenemen. Het spreekt van 21.000 extra zelfstandigen en 56.000 bijkomende loontrekkende jobs. "De loontrekkende werkgelegenheid in de marktsector wordt (vooral in 2016) gunstig beïnvloed door maatregelen ter beperking van de arbeidskosten", klinkt het.