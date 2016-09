ECB wijzigt rente niet

Door: redactie

8/09/16 - 14u07 Bron: ANP

ECB-president Mario Draghi. © reuters.

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rentetarieven in de eurozone ongewijzigd. Dat meldde de bank vandaag na afloop van zijn beleidsvergadering.

Het belangrijkste rentetarief blijft daarmee op het historisch lage peil van 0 procent. Het tarief voor de deposito's die banken in Frankfurt aanhouden blijft min 0,4 procent. Dat betekent dat het geld kost voor banken om middelen aan te houden bij de centrale bank.



De ongekend lage rente is een van de instrumenten die de ECB inzet in een poging de zwakke economische groei en de hardnekkig lage inflatie in de eurolanden aan te jagen. In dat kader koopt de centrale bank ook maandelijks voor 80 miljard euro aan obligaties op bij financiële instellingen.



De centrale bankiers besloten vandaag de omvang en de minimale looptijd van dat programma eveneens onveranderd te laten. Dat betekent dat de opkoop minstens tot eind maart volgend jaar wordt doorgezet. Het programma wordt pas gestaakt als er "een aanhoudende verandering" in de inflatie zichtbaar is.



Het besluit over het opkoopprogramma stelde econoom Nick Kounis van ABN Amro teleur. Hij rekende erop dat de ECB de termijn van het programma zou verlengen tot minstens september. Dat besluit zal de ECB nog voor het einde van het jaar alsnog nemen, voorspelde hij. Kounis waarschuwde dat de ECB zijn eigen geloofwaardigheid in de strijd tegen de lage inflatie schaadt als er te lang wordt gewacht met nieuwe maatregelen.



De ECB mikt met zijn beleid op een inflatie van net geen 2 procent. Vorige maand kwam de geldontwaarding in de eurolanden uit op gemiddeld 0,2 procent.