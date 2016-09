"Vertrek Thiry bij Ethias niet gelinkt aan pergola-incident"

Door: redactie

Het vertrek van Bernard Thiry als CEO van Ethias heeft niets te maken met het zogenoemde pergola-incident uit 2010. Dat zegt Benoît Verwilghen, de vice-CEO van de verzekeraar die tijdelijk het directiecomité voorzit. De buitengewone raad van bestuur die gisteren plaatsvond, heeft de eerzaamheid van Thiry in dit dossier verzekerd, aldus Verwilghen.

De zaak heeft betrekking op PS'er en CEO van Nethys Stéphane Moreau. De burgemeester van Ans bleek niet verzekerd toen een van zijn bomen op de pergola van een buur terechtkwam. Totale schade: meer dan 53.000 euro. Moreau tekende pas na het incident een polis bij Ethias die de schade dekte. Het parket-generaal van Luik heeft intussen de verwijzing naar de correctionele rechtbank gevraagd van negen betrokkenen, onder wie Stéphane Moreau en Bernard Thiry die van PS-signatuur is.



"De raad van bestuur heeft geoordeeld dat een herschikking van het directiecomité zinvol is", zegt Verwilghen. "De raad heeft evenwel vastgesteld dat er een verschil in visie was omtrent het management van de onderneming. Het vertrek van Bernard Thiry is het gevolg hiervan, een andere verklaring is er niet." Volgens de vice-CEO heeft de raad zijn lof geuit voor het werk dat de CEO heeft gedaan sinds 2008.



"Geen toenadering tot Belfius"

Volgens Verwilghen is er momenteel ook geen sprake van een toenadering tot Belfius. "De berichtgeving berust op pure speculatie. Volgens de regels van goed bestuur en op vraag van de regulator hebben alle verzekeringsmaatschappijen alternatieve plannen, maar wij blijven uitsluitend voortwerken aan ons plan A: een standalone scenario op lange termijn", zegt de topman ad interim. Om beter voorbereid te zijn op de volatiele financiële markten en de lage rente, zal de verzekeraar eind deze maand maatregelen voorstellen aan de Nationale Bank.