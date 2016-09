Hoe een omgewaaide boom ervoor zorgde dat Thiry opstapte als Ethias-ceo

Door: redactie

7/09/16 - 16u55 Bron: De Tijd

Bernard Thiry werkte sinds 2007 bij Ethias. © belga.

Bernard Thiry moet opstappen als CEO van verzekeraar Ethias. De Tijd berichtte vanochtend dat de Nationale Bank er bij Ethias op zou hebben aangedrongen om te checken of Thiry, van PS-signatuur, wel onberispelijk genoeg is ("fit and proper") om de verzekeraar te leiden. Dat zou gebeurd zijn na een "commerciële geste" aan een belangrijke Luikse klant, burgemeester van Ans Stéphane Moreau (PS), aldus de krant.