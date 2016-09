Bernard Thiry moet opstappen als CEO van Ethias

Door: redactie

Economie Ethias moet op zoek naar een nieuwe CEO. Bernard Thiry, die sinds oktober 2008 de verzekeraar leidde, verlaat het bedrijf. Dat meldt Ethias.

"De raad van bestuur drukt zijn oprechte dank uit aan Bernard Thiry omdat hij Ethias, in zeer moeilijke macro-economische omstandigheden, inmiddels weer helemaal op de rails heeft gezet", stelt Ethias in een persbericht.



De Tijd bericht dat de Nationale Bank er bij Ethias op zou hebben aangedrongen om te checken of Thiry wel onberispelijk genoeg is ("fit and proper") om de verzekeraar te leiden. Dat zou gebeurd zijn na een "commerciële geste" aan een belangrijke Luikse klant, Stéphane Moreau, aldus de krant.



Bovendien zou de Nationale Bank volgens krantenberichten verschillende scenario's bekijken om Ethias te helpen, waaronder een overname door Belfius. "Pure speculatie", klinkt het bij Ethias.



Financieel directeur Benoit Verwilghen zal als vice-CEO voorlopig het voorzitterschap van het directiecomité waarnemen.



Voorts doet voor het eerst een vrouw haar intrede in de top van Ethias: Brigitte Buyle, tot vandaag vicepresident bij IBM Benelux, wordt aangesteld als nieuw lid van het directiecomité. "Zij zal vanuit haar rijke ervaring in de IT-sector Ethias vanaf 1 oktober ondersteunen in de digitale transformatie die een jaar geleden werd aangevat."