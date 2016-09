Ex-topman Sabena Christoph Müller trekt naar Emirates

Door: redactie

7/09/16 - 08u14 Bron: Belga

Christoph Müller (54) wordt innovatiedirecteur bij de nationale luchtvaartmaatschappij van Dubai. © wikimedia.

De Duitser Christoph Müller, in het verleden nog topman van Sabena, gaat vanaf 20 september aan de slag bij luchtvaartmaatschappij Emirates. Dat meldt het persagentschap Bloomberg.

De 54-jarige Müller krijgt bij de nationale luchtvaartmaatschappij van Dubai de functie van innovatiedirecteur (chief digital and innovation officer).



Malaysia Airlines

De Duitser stapte eerder dit jaar op als topman van Malaysia Airlines, omwille van persoonlijke redenen. Hij was er in mei 2015 aangesteld om de reorganisatie van de onderneming in goede banen te leiden. Malaysia Airlines kampte jarenlang met grote verliezen en kwam in 2014 in nog grotere problemen door twee spraakmakende crashes. Een toestel (vlucht MH17) werd boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten, terwijl voordien al een toestel (vlucht MH370) spoorloos was verdwenen tijdens een vlucht naar Peking. Müller verminderde de capaciteit met een derde en sneed 6.000 banen weg.



Behalve bij Sabena, was Müller in het verleden ook aan de slag bij Aer Lingus.