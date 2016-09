Brugpensioen op 55 bij AXA? "Peeters kan veto stellen"

KATRIEN STRAGIER

Kris Peeters (CD&V) moet er alles aan doen opdat personeelsleden bij AXA niet op hun 55ste met brugpensioen gaan, zeggen Open Vld en N-VA. "De minister van Werk is niet verplicht om zo'n dossier goed te keuren."

Iedereen langer aan het werk, zo klinkt het devies van deze regering. De regels voor brugpensioen zijn aangescherpt, ook voor een bedrijf in herstructurering. De leeftijdsgrens daarvoor is dit jaar opgetrokken van 55 naar 56. De bedoeling is om er elk jaar één jaar bij te doen om tegen 2020 op een minimumleeftijd van 60 jaar uit te komen. Maar door een CAO binnen de verzekeringssector zouden personeelsleden daar tóch nog op hun 55ste met brugpensioen kunnen gaan. Het kan om een grote groep gaan, want volgens de liberale vakbond zijn 800 à 900 personeelsleden bij AXA ouder dan 55. De gemiddelde leeftijd van de werknemers in de 650 jobs die de verzekeraar wil schrappen, is 45 jaar.



"De banksector zou toch eens goed in de spiegel moeten kijken vooraleer ze weer een factuur naar de belastingsbetaler stuurt.", zegt N-VA-Kamerlid Zuhal Demir. "We hebben al een dikke factuur moeten slikken voor de bankencrisis, en nu ook voor de brugpensioenen?"



"Brugpensioen mag niet de eerste optie zijn", vindt ook Egbert Lachaert van Open Vld. "Het kan niet dat bedrijven zo oudere werknemers dumpen en de kosten op de overheid afwentelen. En dat probleem is breder dan enkel AXA. De minister van Werk mag hier dus niet te meegaand in zijn."



