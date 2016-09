Mededingingsautoriteit onderzoekt prijsafspraken in fruitsector

Door: redactie

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) voert een grootschalig onderzoek naar prijsafspraken bij fruitproducenten. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Het onderzoek van de concurrentiewaakhond loopt al een tijdje, en viseert zowel de sector van hard fruit (appels en peren) als die van zacht fruit. Wat de uitkomst zal zijn, is voorlopig onduidelijk. In de sector houdt men de lippen stijf opeen.



Boetes

De Mededingingsautoriteit kan bij kartels boetes opleggen die tot 10 procent van de omzet van de betrokken ondernemingen kunnen bedragen. Ze kan daarbovenop dwangsommen opleggen die tot 5 procent van de gemiddelde dagelijkse omzet van die bedrijven kunnen bedragen. Ook natuurlijke personen kunnen boetes opgelegd krijgen, van 100 tot 10.000 euro.



In Vlaanderen werd vorig jaar voor 421 miljoen euro fruit geproduceerd, blijkt uit cijfers van Landbouw en Visserij Vlaanderen. Peren zijn met een volume van 322.000 ton veruit het belangrijkste product. Daarna volgen appels met 264.000 ton. Ook aardbeien zijn belangrijk voor de sector, ze waren vorig jaar goed voor bijna 50.000 ton.