Al 7.400 jobs geschrapt in 2016

6/09/16 - 14u11 Bron: Le Soir

Vorige week maakte Caterpillar bekend 2.200 jobs te schrappen en gisteren maakte verzekeraar AXA bekend 650 werknemers te zullen ontslaan. Sinds januari raakten al 7.434 mensen hun job kwijt in België en dat aantal tikt wellicht nog aan de komende maanden. Moeten we ons opmaken voor een golf van ontslagen, die België al teisterde in 2012 en 2014?

Slecht tweede en derde kwartaal

2015 was een jaar met uitzonderlijk weinig ontslagen. In 2015 verloren 5.209 mensen hun job, dat is de helft van het aantal in 2014 (10.682) en ook veel minder dan in 2013 (8.862). Die lijn leek te worden doorgetrokken in de eerste drie maanden van dit jaar met 'amper' 1.400 verloren jobs. Maar die trend keerde zich in het tweede en derde kwartaal om. Met 2.930 aangekondigde ontslagen in het tweede kwartaal, lijken we opnieuw af te stevenen op een rampjaar als 2014, toen herstructeringen bij Delhaize en HP duizenden jobs kostten.



Het faillissement van Truvo, uitgeverij van de Gouden Gids (530 ontslagen), en ontslagen bij supermarktketen Makro (568), chemiebedrijf Dow Corning (110), machinebedrijf Doosan (167) en SAS Automotive (197) doen het aantal stevig aantikken. Ook CP Bourg, een bedrijf dat printmateriaal produceert, wil herstructureren, waardoor 88 jobs in gevaar zijn. We weten nu al dat het derde kwartaal nog slechter zal zijn dan het tweede, want met nog 26 dagen te gaan, staat de teller al op 3.090 jobs. Als die trend ook in het laatste kwartaal wordt doorgezet, stevenen we af op een rampjaar.