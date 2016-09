Faillissement van Optima Bank laat put van 115 miljoen euro achter

Door: redactie

Optima-zaak Na het faillissement van de Optima Bank is er een put van 115 miljoen euro. Dat heeft curator Hans De Meyer vanmorgen gezegd in de Gentse rechtbank van koophandel tijdens de behandeling van het faillissementsdossier. Het bedrag is nog niet definitief.

Het sociaal passief bedraagt 40 miljoen en het gewoon passief 74 miljoen. "Samen een bedrag van ongeveer 115 miljoen. Er zitten wel dubbeltellingen in omdat vorderingen ook ingediend zijn bij het Garantiefonds. Niet alle vorderingen zijn al ingediend", zei curator De Meyer.



Optima Bank had de boeken neergelegd bij de Gentse rechtbank van koophandel, nadat een doorstartscenario uitgesloten was. De rechtbank van koophandel had na advies van de Nationale Bank de faillissementsvoorwaarden gecontroleerd en had het faillissement op 15 juni uitgesproken. Dinsdag behandelde de rechtbank het eerste proces-verbaal van nazicht schuldvorderingen en kreeg het een overzicht van de schuldeisers.



"Er is een vrij omvangrijk aantal schuldeisers", zei de curator. "Alle schuldvorderingen worden momenteel aangehouden, behalve die van 50 leveranciers van niet-betwiste facturen. Het gaat om een bedrag van 515.00 euro." Ongeveer 750 klanten van de bank hebben een vordering ingediend.



De curatoren geven om 10 uur meer uitleg over het faillissementsdossier.