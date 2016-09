Vlaanderen investeert minder in innovatie

Door: redactie

Voor het eerst sinds 2006 zijn de Vlaamse uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) gedaald. In 2014 spendeerden zowel de bedrijven als de universiteiten minder aan innovatie, terwijl de economie wel groeide. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Daarmee is Vlaanderen verder verwijderd van zijn innovatiedoelen. Tegen 2020 moet drie procent van het regionaal bruto binnenlands product (bbpr) naar innovatie vloeien. Dat is nog niet het geval: in 2014 was het slechts 2,46 procent.



Schommelingen

Het kabinet van Vlaams minister voor Innovatie Philippe Muyters (N-VA) nuanceert de cijfers. Hij wijst erop dat bepaalde schommelingen bij grote bedrijven een rol kunnen spelen. Een verdere opdeling van de cijfers leert dat vooral bedrijven de vinger op de knip van het innovatiebudget houden. Maar Wilson De Pril, directeur-generaal bij de technologiekoepel Agoria, waarschuwt voor het uitblijven van innovatie. "De sluiting van Caterpillar bewijst nog maar eens dat bedrijven blijvend moeten investeren in productinnovatie."



Voor het najaar plant minister Muyters een hervorming van de innovatiesubsidies om bedrijven daar beter bij te ondersteunen. Er worden dan vijf speerpuntsectoren aangeduid.