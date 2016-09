Termont noemt betaling van Cannes-reisje inschattingsfout: "Die 28.000 euro? Het is wat het is"

ERIK DE TROYER EN KEN STANDAERT

Tijdens de tweede zitting van de Optima-commissie lag de Gentse burgemeester Termont volop onder vuur. "Die factuur van 28.000 euro, die betaald werd door een bouwgroep? "Het is wat het is."

Het zou vooral niet om hem draaien gisteravond, maar dat was buiten de oppositie gerekend. In de tweede zitting van de Optima-commissie werd Daniël Termont (sp.a) opniéuw onderworpen aan een spervuur van vragen. Doel van die commissie: nagaan of de band tussen de burgemeester en Optima-bankier en ontwikkelaar Jeroen Piqueur niet te nauw was. Tijdens de eerste zitting vorige week gaf Termont al toe dat hij "een inschattingsfout" gemaakt had bij zijn contacten met Piqueur. Details van die inschattingsfout werden gisteravond duidelijk.

Vorige week gaf Termont toe dat hij in 2004, 2005 en 2006, toen nog als schepen, naar de MIPIM-vastgoedbeurs in Cannes was gevlogen met een privé-jet die door Optima-baas Piqueur was gecharterd. Voor de vlucht uit 2004 kon hij nog een factuur van de stad Gent terugvinden van 600 euro, maar voor de trip uit 2005 kon hij niets voorleggen. Wat bleek: er wás wel een factuur - van 28.000 euro - maar die werd betaald door de CVBA Arteveldestadion. Die bouwgroep werd destijds als eerste aangezocht om het nieuwe stadion van AA Gent te bouwen en is inmiddels opgehouden te bestaan. Zowel Termont als Luc Van den Bossche én voormalig Optima-topman Jeroen Piqueur maakten er deel van uit.

Valse noot

"Ik geef toe dat ik in die periode de vastgoedbeurs bezocht heb als vertegenwoordiger van de stad Gent", aldus Termont gisteravond. "Maar ik was er ook als vertegenwoordiger van het te bouwen stadion en dus als lid van de CVBA Artevelde. Dat vloeide in elkaar." Termont gaf toe dat dit inderdaad de inschattingsfout was die hij begaan heeft. "Ik leg het voor aan de commissie. Het is wat het is", klonk het. Het was niet de enige valse noot van Termont gisteravond. Zo nam hij zijn verklaring terug dat hij in 2006 naar de bewuste beurs was gereisd. "Ik zat op dat moment in Zuid-Afrika met prins Filip voor een handelsmissie."



