"Het blijft echt niet bij die 650 banen"

HEIDI GABEL

6/09/16 - 05u00

© belga.

De verzekeringssector kraakt in zijn voegen. Bij AXA sneuvelen de komende twee jaar 650 banen - maar daar blijft het allicht niet bij, voorspellen economen. Banken klagen al langer dat de extreem lage rente hun verdienmodel onder druk zet, maar in werkelijkheid zijn de verzekeraars daarvoor nog veel kwetsbaarder.

Zo zijn de beloofde rendementen voor heel wat levensverzekeringen in het huidige renteklimaat onhoudbaar geworden. En dat zorgt voor moeilijkheden. "Het probleem is simpel: verzekeraars halen zelf minder opbrengst uit hun activa, waardoor ze hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen", legt Koen Schoors, econoom aan de UGent, uit.



De Nationale Bank maande verzekeraar Ethias eerder al aan extra maatregelen te nemen om zijn financiële risico's in te perken. De Belgische tak van het Franse AXA is nu de eerste die toegeeft dat zijn strategie en kostenstructuur dringend aangepakt moeten worden. De verzekeraar zal niet langer individuele beleggingsverzekeringen verkopen, gaat meer de digitale kaart trekken en wil het vooral met 650 personeelsleden minder doen.



Volgens Schoors is het zeker niet uitgesloten dat er de komende tijd nog meer slachtoffers vallen onder de 23.000 werknemers die vandaag aan de slag zijn bij Belgische verzekeraars. "Al die bedrijven staan onder zware druk. Als de rente niet stijgt, moeten ze hun premies verhogen óf kosten besparen. Vermoedelijk zullen daarbij nog meer mensen hun baan verliezen."



Het hele verhaal lezen? Dat kan in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Sms HLN naar 6630 (kost €1) en proef 3 weken.