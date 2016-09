Kamercommissie hoort pas donderdag premier Michel over sluiting Caterpillar

Door: redactie

5/09/16 - 20u49 Bron: Belga

Premier Charles Michel © belga.

Caterpillar De commissies Bedrijfsleven en Sociale Zaken van de Kamer horen dinsdag de vakbonden van Caterpillar in Gosselies. De Belgische directie van het bedrijf gaat niet in op de uitnodiging van de Kamerleden om publiek gehoord te worden, omdat de procedure-Renault al in gang is gezet. Dat zegt de voorzitter van de commissie Bedrijfsleven Jean-Marc Delizée (PS).