Negentigtal banen bedreigd bij CP Bourg in Ottignies

Door: redactie

5/09/16 - 19u56 Bron: Belga

Bij CP Bourg, een onderneming uit het Waals-Brabantse Ottignies actief in de printsector, staan 88 van de 225 banen op de tocht. De intentie tot herstructurering werd vrijdag al bekendgemaakt, zo werd vandaag vernomen.

"De omzet daalt voortdurend, volgens de directie zorgt vooral de Aziatische concurrentie voor constante druk op de prijzen", zegt Lahoucine Ourhibel van de christelijke vakbond ACV-CSC Metea. "Ze wil investeren in onderzoek en ontwikkeling om tot producten te komen met hoge toegevoegde waarde."



Op 26 september zitten bonden en directie een eerste keer rond de tafel in het kader van de wet-Renault. De bonden hopen het jobverlies nog terug te dringen.



In 2013 sloot CP Bourg een vestiging in Dolhain, nabij Verviers (provincie Luik).