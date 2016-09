Dit jaar al 390 klachten over wettelijke garantie

Door: redactie

economie Er kwamen dit jaar al 390 klachten binnen over problemen met de wettelijke garantie. Dat zegt de Federale Overheidsdienst Economie naar aanleiding van de 'garantieweek' op Radio 2. "De situatie verbetert niet, hoewel we vaak controleren", zegt woordvoerster Chantal de Pauw.

'Het aantal klachten dat tot bij ons raakt, vormt wellicht maar het topje van de ijsberg' Chantal de Pauw

Vorig jaar kwamen er 551 klachten binnen. Dit jaar zal dat mogelijk nog iets hoger uitkomen. De klachten gaan vooral over het weigeren van de verkoper om de wettelijke garantie toe te passen, over oplossingen die op zich laten wachten, over onenigheid met de oplossing of over het aanrekenen van kosten. Het vaakst wordt er geklaagd over de verkoop van elektronica, auto's en meubelen.



Uit een onderzoek dat de FOD vorig jaar voerde, bleek dat maar liefst 45 procent van de webshops de garantiewetgeving overtreden. Twintig procent van de shops gaf geen termijn van twee jaar en 14 procent beperkte onterecht de garantie op accessoires. De boetes bij niet-naleving van de wet kunnen nochtans oplopen tot 60.000 euro.



"Het aantal klachten dat tot bij ons raakt, vormt wellicht maar het topje van de ijsberg", zegt Chantal de Pauw. "We communiceren constant, onder meer via sociale media, om mensen assertiever te maken. Op de website van de FOD hebben we nu veertien modelbrieven geplaatst die kunnen worden gebruikt om bedrijven in gebreke te stellen. Consumenten weten immers vaak niet hoe ze daaraan moeten beginnen, hoe ze hun klacht moeten formuleren."



Elke koper heeft in België recht op twee jaar garantie. Na de eerste zes maanden kan de consument wel gevraagd worden te bewijzen dat het gebrek bestond op het ogenblik van de levering.