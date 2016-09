Bijzondere ondernemingsraad bij AXA

Door: redactie

economie Er staat maandagochtend om 09.30 uur een bijzondere ondernemingsraad gepland bij verzekeraar AXA. De vakbonden vrezen slecht nieuws.

De vakbonden werden vrijdag ingelicht over de bijzondere ondernemingsraad. Ze vrezen dat zal worden gesneden in het personeelsbestand, zegt LBC-NVK-secretaris Vic Van Kerrebroeck. Bij de verzekeraar werken een kleine 4.000 mensen.



Mogelijk wil AXA kosten besparen, als gevolg van de lage rentes die wegen op de rentabiliteit van de financiële wereld. Ook de toenemende digitalisering in de sector kan leiden tot minder tewerkstelling.