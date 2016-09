AXA gaat 850 banen schrappen

Door: redactie

5/09/16 - 10u27 Bron: Belga

© belga.

economie AXA België heeft maandag op een bijzondere ondernemingsraad de intentie bekendgemaakt om over te gaan tot een collectief ontslag. Tegen 2020 zouden 850 werknemers het bedrijf moeten verlaten, zo zegt de liberale vakbond.

Ongeveer 10 procent van het personeel, ongeveer 300 personen, zou al voor het einde van het jaar moeten vertrekken. AXA heeft het statuut van bedrijf in herstructurering aangevraagd, waardoor de leeftijd om het bedrijf met brugpensioen te verlaten zou kunnen verlaagd worden tot 55 jaar. Zo kunnen naakte ontslagen worden vermeden, aldus vakbondsafgevaardigde Dominique Calistri.



De vakbonden werden vrijdag ingelicht over de bijzondere ondernemingsraad. Ze vreesden dat er zou worden gesneden in het personeelsbestand, zei LBC-NVK-secretaris Vic Van Kerrebroeck. Die vrees is nu uitgekomen. Bij de verzekeraar werken een kleine 4.000 mensen.



Mogelijk wil AXA kosten besparen, als gevolg van de lage rentes die wegen op de rentabiliteit van de financiële wereld. Ook de toenemende digitalisering in de sector kan leiden tot minder tewerkstelling.