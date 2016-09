Rutten: "Kmo's kunnen belastingverlaging gebruiken en dat mag iets kosten"

Door: redactie

Belastingen "Wie eist dat het tot op de euro klopt, wilt eigenlijk dat er niets verandert". Dat stelde Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten zondag in De Zevende Dag (één) over de hervorming van de vennootschapsbelasting die minister van Financiën Johan Van Overtveldt voorbereidt. Voor Rutten moet de rekening niet euro voor euro kloppen. Zo pleit ze voor een verlaging van de vennootschapsbelasting voor de kleine en middelgrote bedrijven, "en dat mag iets kosten". Voorts vraagt ze een uitbreiding van de flexi-jobs naar gepensioneerden.

Voor Rutten moet de hervorming van de vennootschapsbelasting in de eerste plaats de kmo's ten goede komen omdat zij het zijn die jobs creëren. "De kleine en middelgrote ondernemingen kunnen een belastingvermindering gebruiken en dat mag geld kosten", stelde de Open Vld-voorzitster. Het is volgens haar onmogelijk precies te berekenen wat de hervorming van de vennootschapsbelasting zal kosten. "Wie wil dat de rekening euro voor euro klopt, wil eigenlijk dat er niets verandert." Het voorstel voor een meerwaardebelasting kan voor Open Vld niet. Een deel van de kleine ondernemers rekenen immers op de verkoop van hun onderneming om van hun pensioen te kunnen genieten. En dan kan het niet dat ze een deel daarvan moeten afstaan zonder dat dat vooraf was aangekondigd.

"Grondwet niet aan kant schuiven"

Open Vld pleit ook voor een uitbreiding van de flexi-jobs naar de gepensioneerden. Die mogen vandaag bijverdienen, maar dat moet met een contract en dat wordt bij het pensioen geteld, wat volgens Gwendolyn Rutten vooral nadelig is voor mensen met een laag pensioen, net de categorie die het meest geïnteresseerd is om wat bij te verdienen. Een flexi-jobs biedt het voordeel dat de gepensioneerde kan werken wanneer het hem of haar uitkomt en dat de inkomsten naast het pensioen staan en er dus niet bijgeteld worden, verduidelijkte Gwendolyn Rutten.



Wat de discussie over de noodtoestand betreft, benadrukte Rutten dat de grondwet in geen geval opzij mag worden geschoven. De Open Vld-voorzitster verwees naar de dertig maatregelen die de regering sinds de aanslagen van Parijs heeft aangekondigd en doorgevoerd. "We beschikken over een goede, liberale grondwet, die niet toelaat dat ze aan de kant geschoven wordt", aldus Gwendolyn Rutten, die onder meer naar Tunesië en Turkije verwees, waar in naam van de noodtoestand "mensen, rechters en een Belgisch meisje" zomaar worden opgepakt.