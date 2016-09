"Faillissement Optima zal belastingbetaler zeker geld kosten"

Door: redactie

Optima Bank "Het faillissement van Optima Bank zal de belastingbetaler zeker geld kosten, maar het bedrijf is onterecht failliet verklaard". Dat heeft de gewezen topman Jeroen Piqueur verklaard in De Zevende Dag (één). Hij verwees naar het sociaal passief, de verbrekingsvergoedingen en een enkele faillissementen die nog zullen volgen nadat Optima Bank overkop ging.

In juni maakte minister van Financiën Johan Van Overtveldt zich nog sterk dat de belastingbetaler en het garantiefonds niet zouden moeten tussenkomen bij het faillissement van Optima Bank. Maar Jeroen Piqueur, grootste aandeelhouder en topman van de Optima Groep haalde zondag de "gevolgschade van het faillissement" aan. "Het sociaal passief, de verbrekingsvergoedingen allerhande zullen een boedelschuld veroorzaken, waardoor het waarborg- en garantiefonds waarschijnlijk wel zal moeten tussenkomen."



En ook voor de belastingbetaler zijn er volgens Piqueur gevolgen: "Dat is zo als een bedrijf van die omvang failliet gaat." Om hoeveel geld het gaat, kan Piqueur moeilijk inschatten. "Maar een direct gevolg is een werkloosheid van enkele honderden medewerkers. En als gevolg van dit faillissement zullen wellicht nog enkele faillissementen volgen waarbij dan het Fonds Sluiting Ondernemingen zal moeten tussenkomen."



Piqueur haalde ook zwaar uit naar de Nationale Bank, die volgens hem een volledig verkeerde voorstelling van de werkelijkheid gaf, zowel over het feit dat de mensen massaal hun geld van de bank afhaalden, als dat directieleden hun rekeningen versneld leegmaakten. Het afbouwen van de spaarrekeningen was een bewuste strategie en dat twee directieleden respectievelijk 5.000 en 3.000 euro van hun privérekening afhaalden, gebeurde enkel omdat de rekening van Optima geblokkeerd was door de toezichthouder, waardoor de onkosten niet meer terugbetaald konden worden.