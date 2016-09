Charleroi viert 350ste verjaardag in mineur na sluiting Caterpillar

Door: redactie

De aangekondigde sluiting van Caterpillar in Gosselies zet een fikse domper op de feestvreugde bij de viering van 350 jaar Charleroi. De toespraak van Waals minister-president Paul Magnette stond dan ook grotendeels in het teken van de sluiting van de Amerikaanse multinational.

Meer dan 300 mensen woonden de toespraak in het stadhuis van Charerloi bij. Onder hen onder meer PS-voorzitter Elio Di Rupo en de burgemeester van Luik Willy Demeyer. Aan het balkon van het stadhuis hing voor de gelegenheid een spandoek met de slogan: "Charleroi steunt de werknemers van Caterpillar".



In zijn speech herhaalde Magnette hoe "aangeslagen en geschandaliseerd" de regio en heel Wallonië zijn door de sluiting. De PS-politicus toonde ook begrip voor de boosheid van de werknemers die zich in de steek gelaten voelen.



Magnette verwees naar het einde van de mijnen en van de staalverwerkende industrie. "Niets zal ons bespaard blijven", zei een zichtbaar bewogen Magnette. Niettemin ziet hij "een kracht, een overtuiging en een ambitie die alle beproevingen weerstaat".



Magnette ging vervolgens in op de geschiedenis van Charleroi, volgens hem "de grootste stad van Wallonië en ook de meest kosmopolitische". Dat de festiviteiten in de stad doorgaan, ondanks het sociale drama bij Caterpillar, is volgens Magnette een bewijs dat "men zich niet mag laten ontmoedigen, zich niet mag laten gaan".