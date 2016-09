Vakbonden Caterpillar blazen maandag verzamelen voor overleg met personeel

Door: redactie

Bron: Belga

© Illias Teirlinck.

De vakbonden bij Caterpillar Belgium in Gosselies (Charleroi) gaan vanaf maandag algemene vergaderingen organiseren om het personeel op de hoogte te brengen van de strategie die ze zullen hanteren. Die strategie werd vanochtend vastgelegd tijdens een vergadering in Charleroi.

"We moeten eerst achterhalen wie onze gesprekspartners zullen zijn tijdens de onderhandelingen", zegt Ivan Del Percio, vakbondsafgevaardigde van FGTB. Hij verwijst daarmee naar de aanwezigheid gisteren in Gosselies van de financieel directeur van de Amerikaanse groep, Mark Thompson, en vraagt zich af of de lokale directie nog een rol zal spelen.



Daarnaast zullen de bonden via verschillende kanalen druk proberen uit te oefenen. "De site heeft een groot potentieel", zegt Del Percio.