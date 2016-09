Politie ruimt stakerspost na 75 dagen hardhandig op aan bedrijf Vasco

Door: redactie

Dilsen-Stokkem De lokale politie van Dilsen-Stokkem heeft deze namiddag de tent verwijderd die Ali Cetin, ex-werknemer van radiatorenfabrikant Vasco, daar 75 dagen geleden had neergezet als protest tegen zijn ontslag. De actie verliep niet zonder slag of stoot. Cetin werd meegenomen naar het politiekantoor. Zijn vrouw gaat klacht indienen omdat de politie volgens haar te veel geweld heeft gebruikt.

Ali Cetin werd bij Vasco ontslagen op basis van een puntensysteem. Volgens de ex-werknemer werd de beslissing gebaseerd op een misverstand, aangezien zijn ziektebriefjes verloren gegaan zijn.



Cetin had eerder deze week een onderhoud met burgemeester Lydia Peeters, omdat er klachten waren over de inname van het openbaar domein. Hij weigerde echter te vertrekken. De politie heeft daarom zaterdag zelf de tent en spandoeken verwijderd. Cetin verzette zich en werd meegenomen naar het politiekantoor. Zijn vrouw zegt dat ze hardhandig werd aangepakt waar haar kinderen getuige van waren. Ze gaat nu klacht indienen bij andere politiediensten. Allicht zal Ali Cetin later worden vrijgelaten.