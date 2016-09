Van Overtveldt viseert bedrijfswagens

Door: redactie

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) richt zijn pijlen op de bedrijfswagens om de verlaging van de vennootschapsbelasting te financieren. Het zijn de bedrijven die minder zouden kunnen aftrekken, werknemers zouden de maatregel niet voelen in hun portefeuille.



In zijn onderhandelingsnota stelt Van Overtveldt voor om onder meer het systeem van de brandstofkosten aan te pakken. Nu kan een vennootschap nog 75 procent van de tankkosten aftrekken van de belastingen. In de toekomst zou die aftrek gekoppeld worden aan de CO2-uitstoot. "Dat betekent netto een belastingverhoging per voertuig van tussen de 300 en 500 euro, al naar gelang de types van voertuigen die men viseert", zegt Frank Van Gool, algemeen directeur van leasingfederatie Renta in 'De Tijd'. Alles samen zou de maatregel vanaf 2019 353 miljoen euro moeten opleveren voor de schatkist.