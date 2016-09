Faillissement Biscuits Bofin ongedaan gemaakt

Door: redactie

Koekjesproducent Biscuits Bofin uit Peulis, bij Mechelen, die eind juni failliet werd verklaard, kan opnieuw opstarten. Het bedrijf ging in beroep tegen het faillissement en won gisteren het pleit. Het management wil nu snel opnieuw aan de slag, luidt het in een persbericht.

Het bedrijf, bekend van ondernemer Willy Van den Wijngaert, kwam in moeilijkheden nadat entertainmentbedrijf Studio 100 in 2012 had besloten Kabouter Plop-koeken voortaan bij concurrenten te bestellen. "Het resultaat van jarenlang wanbeleid", concludeerde een vakbond eerder over het faillissement dat tot het ontslag heeft geleid van tientallen personeelsleden.



Maar het bedrijf lijkt nog niet afgeschreven. "Biscuits Bofin NV heeft vandaag de beroepsprocedure tegen het faillissement gewonnen", klinkt het in een persbericht van donderdagavond. "In juni werd het bedrijf door de Mechelse rechtbank van koophandel failliet verklaard. Het management van Biscuits Bofin NV wil nu zo snel mogelijk de activiteiten hervatten en dit met behoud van zoveel mogelijk jobs."



Het bedrijf plant in de komende dagen de productie opnieuw op te starten en maakt zich sterk dat de uitspraak ervoor zorgt dat het "snel terug zijn positie in de markt zal innemen".