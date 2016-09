Caterpillar Gosselies vreest voor zijn toekomst

Door: redactie

2/09/16 - 08u30 Bron: Belga

© reuters.

Bedrijven Een dag nadat de sluiting van de Noord-Ierse vestiging werd aangekondigd, vindt bij graafmachineproducent Caterpillar in Gosselies, bij Charleroi, vanmorgen een bijzondere ondernemingsraad plaats. De socialistische vakbond FGTB vreest voor slecht nieuws.

Volgens een vakbondsbron in Gosselies zouden in verschillende Europese vestigingen gelijkaardige bijeenkomsten gepland zijn, onder meer in het Franse Grenoble. In Gosselies staat om 8.30 een bijzondere ondernemingsraad gepland.



In Noord-Ierland vond gisteren al een bijzondere ondernemingsraad plaats. Daar werd de sluiting van de vestiging van Monkstown aangekondigd, bericht de BBC op zijn website, waardoor er 200 tot 250 jobs verloren zouden gaan.



Overigens is er ook bij Cediwal, een toeleverancier en dochterbedrijf van Caterpillar, vandaag een bijzondere ondernemingsraad. In Grimbergen, waar Caterpillar een Europees distributiecentrum heeft, is er volgens vakbondsmensen géén bijzondere ondernemingsraad gepland.



Bij Caterpillar in Gosselies werden in maart 2014 al 1.331 banen geschrapt. Er werken nu nog meer dan 2.000 mensen.