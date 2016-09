Caterpillar Gosselies sluit: meer dan 2.000 jobs op de tocht

Door: redactie

Bedrijven De Belgische vestiging van Caterpillar in Gosselies, bij Charleroi, gaat dicht. Dat is vanmorgen bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad, zo heeft Antonio Cocciolo, de voorzitter van de socialistische vakbond (FGTB) in Henegouwen-Namen, meegedeeld. Het nieuws is ook bevestigd door de directie. In de vestiging werken nu nog meer dan tweeduizend mensen.

© belga. De productie zal verhuizen naar het Franse Grenoble en naar andere vestigingen buiten Europa, klinkt het bij de directie. Ook de productie van onderdelen en de ondersteunende functies in Gosselies zouden verdwijnen. Enkele arbeiders blokkeerden na de intentieverklaring de site in Gosselies met graafmachines.



"We moeten nadenken over acties om de productiecapaciteit en de operationele kosten te verminderen, om in lijn te komen met de lagere vraag", aldus Caterpillar. "Indien de intentie bevestigd wordt, zal de vestiging in Gosselies gesloten worden en zullen ongeveer 2.000 werknemers getroffen worden."



Het bedrijf zegt nog dat het "een constructieve dialoog" nastreeft met de vakbonden om "de sociale impact zo klein mogelijk te houden".