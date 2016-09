Bijna kwart meer auto's ingeschreven in augustus

Door: redactie

1/09/16

Na een dipje in juli zijn er in België vorige maand weer een pak meer auto's verkocht, zo blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac en de federale overheidsdienst Mobiliteit. Het aantal nieuwe inschrijvingen bedroeg 38.655, een stijging met 23,7 procent ten opzichte van augustus vorig jaar.

Sinds het begin van het jaar komt het totale aantal ingeschreven nieuwe personenwagens op 382.634. Dat is 7,5 procent meer dan tijdens dezelfde periode in 2015. In augustus was Renault het populairste merk (10,04 procent), gevolgd door Volkswagen (9,84 procent) en BMW (8,55 procent).



Wat betreft de lichte bedrijfsvoertuigen zet de groei die als sinds november 2014 aanhoudt, zich voort. Vorige maand werden er 5.178 lichte bedrijfsvoertuigen ingeschreven, 30,9 procent meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. In het lopende jaar werden daarmee al 47.424 van dergelijke voertuigen ingeschreven (+11 procent).



Ook de vrachtvoertuigen boven 16 ton zitten in de lift: in augustus werd een stijging van 42,4 procent genoteerd. De vrachtvoertuigen beneden 16 ton doen het dan weer beduidend slechter: de inschrijvingen daalden in augustus met 27,8 procent.



Na een moeilijke maand juli, loopt ook de verkoop van motorfietsen weer beter. Vorige maand werd met 2.003 stuks een stijging van 2,93 procent genoteerd. De teller over acht maanden staat op 19.285 nieuwe inschrijvingen, 1,83 procent meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar.