Lagarde ziet risico's voor wereldwijde groei

Door: redactie

1/09/16 - 22u01 Bron: Belga

Christine Lagarde. © reuters.

Economie De groeivooruitzichten voor de wereldeconomie zijn er de laatste tijd niet beter op geworden. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal zijn ramingen voor dit jaar waarschijnlijk verder neerwaarts moeten bijstellen, aldus directeur Christine Lagarde vandaag in een vraaggesprek met persbureau Reuters.

Met name de zwakkere wereldhandel is een punt van zorg, zei Lagarde. Zij riep de leiders van de twintig belangrijkste industrielanden (de G20) op meer te doen om de vraag te stimuleren. Ook moeten zij meer werk maken van de bestrijding van economische ongelijkheid.



"Je kunt zeggen dat brexit nog niet tot de enorme crisis heeft geleid die wij hadden verwacht, je kunt zeggen dat het met China redelijk gaat en je kunt zeggen dat de lage grondstoffenprijzen weer wat zijn hersteld", zei Lagarde. "Maar zo is het aan de oppervlakte. Als je dieper kijkt naar de groeivooruitzichten, dan krijgen wij geen beste signalen."