Merkel wil TTIP nog niet afschrijven

1/09/16 - 17u47 Bron: Belga

Merkel wil de onderhandelingen, die haar vicekanselier als mislukt omschreef, nog alle kansen geven. © reuters.

VERDRAG EU-VS De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt het veel te vroeg om de onderhandelingen over een nieuw vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten (TTIP) als mislukt te bestempelen. "Het is op zijn minst ongewoon dat men midden in de onderhandelingen, die nu in een eindfase treden, reeds zegt dat men niet meer gelooft dat het een succes kan worden", zo reageerde Merkel in een interview met NDR op de verklaring van haar vicekanselier.