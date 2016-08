"Het wangedrag van banken dreigt voor nieuwe mondiale financiële crisis te zorgen"

Door: redactie

1/09/16 - 11u35 Bron: The Independent

Mark Carney, gouverneur van de Britse nationale bank. © reuters.

Corrupte bankiers vormen een bedreiging voor niet alleen de particulieren en bedrijven die ze afzetten maar ook voor het wereldwijde financiële systeem. Daarvoor waarschuwt de gouverneur van de Britse nationale bank Mark Carney. "Het wangedrag in de financiële sector is zo erg dat het vertrouwen in zowel de financiële instellingen als in de markten wordt ondermijnd en dat brengt het hele financiële systeem in gevaar", stelt Carney.