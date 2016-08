Extra belastingvermindering voor bedrijven die aanwerven

Bewerkt door: Redactie

Naast een forse verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting stelt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) nog een bijkomende belastingvermindering voor, specifiek voor bedrijven die werklozen, 55-plussers of pas afgestudeerden aanwerven. Dat meldt De Tijd vandaag.

Concreet mikt Van Overtveldt op een belastingvermindering van 35 procent van het loon van de nieuw aangeworvene. Voor andere aanwervingen bedraagt de belastingvermindering 20 procent gedurende vijf jaar, zo besluit De Tijd uit de nota van de minister. De vermindering valt echter weg "als het totaal aantal tewerkgestelde personeelsleden later zou dalen". Van Overtveldt gaat ervan uit dat de extra belastingverlaging geen geld kost, aangezien de bijkomende jobs nieuwe inkomsten zouden genereren.



Nog uit de nota blijkt dat de minister de totale kost van de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 20 procent op 7 miljard euro raamt. De afschaffing van de intrestaftrek, de meeste aftrekposten en een hertekening van de regels rond afschrijvingen zou de rekening volgens de nota zelfs 112 miljoen euro in plus laten uitkomen in 2019. CD&V liet gisteren al verstaan ernstige twijfels te hebben bij de geloofwaardigheid van de cijfers.