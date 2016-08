Gezonken vrachtschip Flinterstar volledig ontmanteld

Door: redactie

De Flinterstar, het Nederlandse vrachtschip dat in oktober 2015 voor de kust van Zeebrugge verging na een aanvaring met de gastanker Al-Oraiq, is volledig geborgen. Dat meldt het kabinet van staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld). Dat is een maand vroeger dan aanvankelijk voorzien.

De voorbije dagen werd hard gewerkt om het laatste stuk van de Flinterstar uit het water te halen. Die werkzaamheden verliepen heel vlot, na een eerder oponthoud door winderig weer, waardoor het vrachtschip alsnog - een maand vroeger dan voorzien - volledig uit het water kon getild worden. De rest van het wrak gaat vandaag nog naar Zeebrugge. Daarna vertrekt het naar recycleringsbedrijf Galloo in Gent.



"Het doel was om het wrak van de Flinterstar voor de start van de winter te bergen, omdat de zee dan ruwer wordt. Ik ben zeer blij dat de reder en aangeduide bergers die deadline ruimschoots heeft gehaald. Het vrachtschip ligt op één van de drukste vaarroutes in Europa. Nu het wrak geborgen is, kan het normale maritieme verkeer hervatten zonder een no-go-zone voor plezier- en vissersboten, belangrijk voor onze scheepvaarteconomie", aldus staatssecretaris De Backer.



"Nu de berging achter de rug is, willen we werk maken van een snelle terugvordering van de gemaakte kosten. Er werd een onafhankelijke onderzoeker aangesteld om de oorzaak en de verantwoordelijke van de scheepsramp aan te duiden. Dat onderzoek loopt nog. We willen dan nadien dat de kosten die de overheid gemaakt heeft zo veel mogelijk worden teruggevorderd bij de verantwoordelijken van het incident", besluit hij.



De Flinterstar verging in de ochtend van 6 oktober na een aanvaring met de gastanker Al-Oraiq. Na een lange procedureslag tussen België, dat als oeverland aanvankelijk de kosten moest dragen, en reder Flinter, werd het vrachtschip alsnog geborgen. Een onderzoek moet uitwijzen wie verantwoordelijk kan gesteld worden voor het scheepvaartongeval. De federale overheid probeert maximaal de gemaakte kosten, zoals de monitoring op vervuiling, terug te vorderen.